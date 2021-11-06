В России за сутки с коронавирусом умерли 1188 человек, из них 98 в Москве

По данным оперативного штаба, выявлено более 41 тысячи новых инфицированных, что стало максимальным показателем с начала пандемии. В столице выявлено 6880 заболевших за сутки, в Петербурге и в Подмосковье – более трех тысяч.
2021-11-06T11:40:00+03:00
2021-11-06T12:21:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:40, 06 ноября 2021
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