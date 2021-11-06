Власти Татарстана объявили о введении цифровых кодов на проезд в общественном транспорте

Мера начнет действовать через 2 недели. Действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих графического кода или справки о медотводе, будет приостановлено, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Цифровой код подтверждает вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. В республике не будут продлевать после 7 ноября введенный ранее режим нерабочих дней, но все связанные с этим ограничения на работу ряда объектов и проведение массовых мероприятий сохраняются вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки.