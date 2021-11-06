Аэропорт испанского острова Пальма был вынужден остановить работу на три часа

Причиной стали вышедшие на полосу пассажиры. Лайнер авиакомпании Air Arabia был вынужден совершить экстренную посадку из-за пассажира, которому якобы стало плохо во время полета, пишет газета «Паис». Однако на земле медики сообщили, что не обнаружили у него никаких отклонений в состоянии здоровья. В это же время от 10 до 20 других пассажиров самовольно покинули самолет, пятерых задержала полиция. Силовики предполагают, что часть из них все же смогла покинуть пределы аэропорта.

Из-за нахождения людей на взлетно-посадочной полосе было решено приостановить работу воздушной гавани. В результате часть рейсов, которые должны были вылететь из аэропорта Пальмы, были задержаны, прилетавшие суда отправили в другие города.

Испанская полиция рассматривает версию, что все произошедшее было заранее спланировано, чтобы обеспечить нелегалам возможность попасть на территорию пиренейского королевства. Пассажира, который сообщил об ухудшении самочувствия во время полета, уже задержали. Его обвиняют в содействии нелегальной эмиграции.

На данный момент работа аэропорта Пальмы возобновлена.