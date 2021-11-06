В США мужчина попал в больницу в критическом состоянии после того, как полицейские применили к нему электрошокер

Как передает телеканал ABC News, пострадавший зашел в штате Нью-Йорк в полицейский участок, где у него возник спор с сотрудниками, и офицеры применили электрический пистолет, стреляющий металлическими стрелами, после чего мужчину охватило пламя. Как потом выяснилось, незадолго до этого он облился спиртовым раствором для дезинфекции рук.
2021-11-06T11:10:15+03:00
2021-11-06T11:10:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:10, 06 ноября 2021
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