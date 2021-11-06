Служба госбезопасности Грузии утверждает, что Михаил Саакашвили из тюрьмы планирует совершить переворот

На этом фоне сторонники экс-президента страны сегодня проведут серию акций в его поддержку.

Соратники Михаила Саакашвили намерены блокировать в Тбилиси здания парламента, администрации президента, МВД и других госучреждений, сообщил представитель спецслужбы. По словам Бачи Мгеладзе, оппозиция также планирует устроить бессрочную акцию возле тюрьмы в Рустави, куда приедут люди из других регионов. За этими действиями стоит бывший президент Грузии, который руководит оппозицией из тюрьмы, утверждает Мгеладзе. Он обещал пресекать все протестные акции, а виновных наказать по всей строгости закона.

Вчера Саакашвили призвал всех, кто разделяет его взгляды, выйти на новую акцию и потребовать назначения внеочередных выборов и освобождения его из тюрьмы. Досрочные выборы нужны, чтобы остановить рост цен, массовый отток грузин из страны, коррупцию и бедность, убеждён политик.

Лидеры оппозиции сообщили о планах провести сегодня масштабный митинг не в центре Тбилиси, а у тюрьмы в Рустави, где содержится бывший лидер страны. Акции также намечены в Кутаиси и Батуми. Оппозиция на предыдущих митингах отказалась признать итоги выборов в местные органы власти, на которых победила правящая партия Грузинская мечта.

Саакашвили задержали в начале октября после его возвращения в Грузию, где ещё раньше против него возбудили целый ряд уголовных дел. После ареста политик объявил голодовку, она продолжается уже 37 день. Адвокат Сааакашвили рассказал об ухудшении его здоровья, в том числе о серьёзных проблемах с памятью.