CNN: Глава ЦРУ посещал Москву из-за ситуации на границе с Украиной

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс приезжал по поручению президента Джо Байдена, так как США обеспокоены «перемещением российских войск и техники вблизи северной границы Украины». Об этом телеканал CNN сообщает со ссылкой на американские и украинские источники, ознакомленные с подробностями визита. По этим данным, глава ЦРУ предупредил представителей российского руководства о том, что Соединённые Штаты внимательно следят за ситуацией — он пытался предостеречь Москву от каких-либо наступательных операций.

Телеканал отмечает, что Вашингтон активизировал усилия по деэскалации растущей напряженности между Москвой и Киевом. По этим данным, после визита в Россию глава ЦРУ также говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В конце октября газета The Washington Post писала о том, что Россия перебросила к украинской границе военную технику. В Пентагоне в свою очередь сказали, что видят передвижения войск, но в этих действиях «нет ничего открыто агрессивного».

Также в прошлом месяце украинская армия отчиталась о первом боевом использовании турецкого ударного дрона «Байрактар». После этого в Москве отметили, что поставки такого вооружения Киеву грозят дестабилизацией обстановки в регионе.