Роспотребнадзор: Театру Романа Виктюка грозит приостановка работы из-за несоблюдения противокоронавирусных мер

Театру Романа Виктюка грозит приостановка работы из-за несоблюдения противокоронавирусных мер, предупредили в столичном Роспотребнадзоре. Театр могут закрыть на три месяца или оштрафовать на полмиллиона рублей.
2021-11-06T10:35:38+03:00
2021-11-06T10:35:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:35, 06 ноября 2021
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