Российские военные провели учения по отражению условной атаки террористов в Таджикистане

По сценарию, члены незаконного вооружённого формирования на автомобилях пытались проникнуть на территорию 201 российской базы через КПП, применив огнестрельное оружие. Военные в свою очередь по тревоге взяли нападавших в кольцо. Как сообщает агентство «Интерфакс», на учениях использовали бронетранспортёры и беспилотный летательный аппарат «Тахион». Также специалисты проверили воздух на наличие отравляющих веществ.

201 — это крупнейшая база российских сухопутных войск за рубежом. В последние месяцы Министерство обороны неоднократно объявляло о планах её усилить. Туда должны поставить десятки новых современных танков, БМП и зенитных комплексов. В последнее время учения проходят на этой базе раз в несколько недель. Это происходит на фоне того, что власть в соседнем Афганистане захватило движение «Талибан*» — организация, признанная в России террористической и запрещённая на территории страны.

Таджикистан принял 15 тысяч беженцев из Афганистана. Это больше, чем любая другая страна Центральной Азии. Ранее беженцы жаловались, что международные организации не оказывают им в сложившейся ситуации никакой помощи.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.