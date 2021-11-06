Полиция задержала четвертого подозреваемого в недавнем нападении на отца с ребенком в Новой Москве

Задержанный 2002 года рождения. Его взяли ночью в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, отчитались в столичном главке МВД. Ещё трое задержанных до этого, как сообщили в силовом ведомстве, в столичный регион приехали из Оренбурга. У них российское гражданство.

Глава Следственного комитета потребовал от подчинённых быстро раскрыть нападение и ходатайствовать в суд об аресте подозреваемых. Александр Бастрыкин также распорядился переквалифицировать дело по более тяжкой статье — с хулиганства на покушение на убийство.

Инцидент в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве произошёл вечером в четверг. Группа из четырех человек напала на двух местных жителей, один был с маленьким сыном. По словам отца, его ребёнка толкнули, потом ударили ладонью по лицу. Он также рассказал, что у нападавших был предмет, похожий на нож. Видео, на котором мальчик лежит на земле, а на его отца нападают и бьют его ногами, обошло соцсети. Вчера с утра в Новые Ватутинки нагрянула полиция, проверяла документы и задерживала всех, кто вызывал подозрение. Силовикам местные жители жаловались на то, что в микрорайоне стало небезопасно.

Адвокат одного из задержанных уверяет, что его подзащитный защищался, а не нападал, сообщает агентство РИА. Юрист отметил, что с потерпевшими провели очные ставки, подозреваемых оставят под стражей на двое суток до суда, который определит им меру пресечения.