Соцсеть Twitter заблокировала функцию «Тренды» в Эфиопии

Как пояснили в компании, это сделано, чтобы не допустить распространения призывов к насилию.
В Эфиопии продолжается внутренний военный конфликт. Антиправительственные силы в конце октября перешли в наступление.
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Как пояснили в компании, это сделано, чтобы не допустить распространения призывов к насилию.
В Эфиопии продолжается внутренний военный конфликт. Антиправительственные силы в конце октября перешли в наступление.
Это еще одно доказательство того, что Навальный остается в центре политической жизни России и в центре общественной жизни России, хотя он находится уже скоро год как в заключении. И, тем не менее, продолжает быть наиболее влиятельным оппозиционным политиком в России, и, вероятно, самым известным политическим заключенным в мире…