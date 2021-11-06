Протесты против результатов климатического саммита в Глазго пройдут сегодня

Шведская экоактивистка Грета Тунберг ранее призвала в своём Twitter присоединиться к протестам. Она также требовала повлиять на политиков, которые собрались на климатическую конференцию ООН.

«На конференции по изменению климата только политики и люди, в чьих руках находится власть, которые притворяются, что со всей серьёзностью относятся и к будущему, и к нынешнему положению тех людей, которых уже коснулся климатический кризис. Кризис не придёт изнутри. Это не лидерство. Мы говорим «хватит болтать». Больше не будет эксплуатации людей, природы, планеты», — заявила Тугберг.

По мнению Греты Тунберг, добиваться перемен решительными мерами должно общество, которое и станет двигателем перемен.