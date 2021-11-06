CNN: Глава ЦРУ предостерег Россию от военных действий против Украины

Утверждается, что это была основная цель визита в Москву директора ведомства Уильяма Бернса. Телеканал сообщает, что Бернс также выразил опасения, что Россия может использовать поставки газа в качестве рычага давления на Украину и другие страны Европы, поскольку те, вероятно, столкнутся зимой с новым энергетическим кризисом.