CNN: Глава ЦРУ предостерег Россию от военных действий против Украины

Утверждается, что это была основная цель визита в Москву директора ведомства Уильяма Бернса. Телеканал сообщает, что Бернс также выразил опасения, что Россия может использовать поставки газа в качестве рычага давления на Украину и другие страны Европы, поскольку те, вероятно, столкнутся зимой с новым энергетическим кризисом.
2021-11-06T09:34:29+03:00
2021-11-06T09:34:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2931566-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:34, 06 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Это еще одно доказательство того, что Навальный остается в центре политической жизни России и в центре общественной жизни России, хотя он находится уже скоро год как в заключении. И, тем не менее, продолжает быть наиболее влиятельным оппозиционным политиком в России, и, вероятно, самым известным политическим заключенным в мире…