81-летний предстоятель Константинопольской православной церкви успешно перенес операцию по стентированию, сообщили в его окружении.
Патриарх прибыл в США 23 октября. На следующий день ему стало плохо, и его доставили в больницу.
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81-летний предстоятель Константинопольской православной церкви успешно перенес операцию по стентированию, сообщили в его окружении.
Патриарх прибыл в США 23 октября. На следующий день ему стало плохо, и его доставили в больницу.
Это еще одно доказательство того, что Навальный остается в центре политической жизни России и в центре общественной жизни России, хотя он находится уже скоро год как в заключении. И, тем не менее, продолжает быть наиболее влиятельным оппозиционным политиком в России, и, вероятно, самым известным политическим заключенным в мире…