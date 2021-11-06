Греция ужесточает сегодня ограничения для непривитых от коронавируса граждан

Они также должны будут чаще проходить тесты на ковид.

Жителям Греции теперь нельзя посещать банки, бары, рестораны, салоны красоты и остальные развлекательные и социальные учреждения без действующего сертификата о прохождении ПЦР-тестирования или же, в качестве альтернативы, справки о том, что человек переболел в течение полугода. Получается, что без этих документов на территории страны свободно разрешено посещать только продуктовые магазины, аптеки и церкви. При этом возможность приходить без прививки в места проведения религиозных обрядов также могут отнять. По крайней мере, на этой неделе группа депутатов разработала соответствующий законопроект.

Помимо прочего, невакцинированные сотрудники как государственного, так и частного секторов теперь обязаны дважды в неделю проходить ПЦР-тестирование за свой счёт.

Ранее на этой неделе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис исключил возможность возвращения строгих общих ограничений. Он сказал, что большая часть населения уже привита, и такая мера была бы несправедлива по отношению к этим людям.

Регулярное ПЦР-тестирование непривитых работников вводят и в Германии. Исполняющая обязанности канцлера ФРК Ангела Меркель допускала, что сотрудников будут проверять таким образом каждый день.