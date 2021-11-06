В Москве ночью был задержан четвертый подозреваемый в недавнем нападении на мужчину с ребенком

Как сообщили утром в полиции, фигуранту уголовного дела 19 лет. Накануне были задержаны трое подозреваемых. В МВД подчеркнули, что они россияне и приехали из Оренбурга.

Инцидент произошел в четверг вечером в микрорайоне Новые Ватутинки на юге столицы. По словам пострадавшего, нападавшие ударили его четырехлетнего сына, потом избили его самого. Видео появилось накануне на сайте МВД.

Накануне вечером глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать это дело со статьи о хулиганстве на более тяжкую – о покушении на убийство.