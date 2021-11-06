Эрнандес, более известный как Хави, 17 лет играл за «Барселону» и вместе с клубом завоевал 25 трофеев, в том числе четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. В последнее время он был главным тренером катарского клуба «Аль-Садд», который под его руководство стал чемпионом страны.
Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о назначении Хавьера Эрнандеса главным тренером
Эрнандес, более известный как Хави, 17 лет играл за «Барселону» и вместе с клубом завоевал 25 трофеев, в том числе четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. В последнее время он был главным тренером катарского клуба «Аль-Садд», который под его руководство стал чемпионом страны.