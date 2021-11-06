Палата представителей США утвердила план развития инфраструктуры страны на триллион долларов

Документ поддержали 228 конгрессменов, 206 были против. Сенат одобрил инициативу еще в августе. Теперь законопроект будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену. Деньги пойдут, в том числе, на строительство дорог и мостов, транспортировку экологически чистой энергии, модернизацию общественного транспорта и обеспечение населения высокоскоростным интернетом.
2021-11-06T08:32:38+03:00
2021-11-06T08:32:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2931550-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:32, 06 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Это еще одно доказательство того, что Навальный остается в центре политической жизни России и в центре общественной жизни России, хотя он находится уже скоро год как в заключении. И, тем не менее, продолжает быть наиболее влиятельным оппозиционным политиком в России, и, вероятно, самым известным политическим заключенным в мире…