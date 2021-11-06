Палата представителей США утвердила план развития инфраструктуры страны на триллион долларов

Документ поддержали 228 конгрессменов, 206 были против. Сенат одобрил инициативу еще в августе. Теперь законопроект будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену. Деньги пойдут, в том числе, на строительство дорог и мостов, транспортировку экологически чистой энергии, модернизацию общественного транспорта и обеспечение населения высокоскоростным интернетом.