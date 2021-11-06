Сторона защиты бывшего помощника президента Франции намерена обжаловать его приговор

Адвокат Жаклин Лафон в эфире телеканала BFM заявила о невиданной суровости решения суда, которое, по ее словам, несоразмерно фактам. Экс-помощник главы государства Александр Беналля был приговорен к трем годам лишения свободы, из которых два условно. Единственный год заключения ему разрешили отбывать под домашним арестом. После участия Беналля в разгоне акции протеста 1 мая 2018 года ему предъявили ряд обвинений, включая насильственные действия против демонстрантов, вмешательство в работу полиции и незаконное использование дипломатических паспортов