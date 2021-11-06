Грузинская оппозиция решила провести сегодня митинг не в Тбилиси, а у стен тюрьмы в городе Рустави

Там в заключении находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который держит голодовку 37-й день. Как сообщил накануне вечером лидер партии «Единой национальное движение» Никанор Мелия, участники акции потребуют госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику. Бывший президент ранее был заочно приговорен по двух делам, теперь его обвиняют в незаконном пересечении границы.
2021-11-06T08:31:50+03:00
2021-11-06T08:31:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 06 ноября 2021
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