Грузинская оппозиция решила провести сегодня митинг не в Тбилиси, а у стен тюрьмы в городе Рустави

Там в заключении находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который держит голодовку 37-й день. Как сообщил накануне вечером лидер партии «Единой национальное движение» Никанор Мелия, участники акции потребуют госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику. Бывший президент ранее был заочно приговорен по двух делам, теперь его обвиняют в незаконном пересечении границы.