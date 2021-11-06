В полиции сообщили о задержании четвертого подозреваемого в нападении в Москве на мужчину с ребенком

В отделение ночью был доставлен 19-летний гражданин России, говорится на сайте МВД. Инцидент произошел вечером 4 ноября в Новой Москве. По словам отца четырехлетнего мальчика, нападавших было несколько человек, на улице они ударили по лицу его ребенка, а затем избили его самого, причем у одного из них был нож.



В полиции накануне сообщили, что задержаны трое подозреваемых. По данным МВД, это граждане России из Оренбурга, передает ТАСС. Вечером глава СК поручил переквалифицировать дело с хулиганства на статью о покушении на убийство, а также проверить данные СМИ о том, что те же подозреваемые ранее устроили массовую драку в торговом центре.