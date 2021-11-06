Новые коронавирусные ограничения с сегодняшнего дня действуют в Краснодарском крае

Для посещения заведений общепита на всей территории Кубани теперь понадобятся QR-коды о вакцинации или перенесённом заболевании, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Ранее данная мера распространялась только на курортные города региона. Новые ограничения коснутся и курортов. Цифровые пропуска будут нужны для входа в торгово-развлекательные центры. При этом заселиться в отель по-прежнему можно при введении только одного компонента вакцины от коронавируса. Власти края также решили продлить запрет на проведение массовых мероприятий. Ограничения будут действовать до 14 ноября включительно.

Накануне в Краснодарском крае был установлен новый максимум по количеству заражений коронавирусом за сутки. По данным оперштаба число больных COVID-19 выросло до 306. Всего с начала пандемии в регионе ковид выявили более чем у 80 тысяч человек.

Ранее власти шести регионов страны решили продлить период нерабочих дней.