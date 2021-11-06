Пассажирский Airbus из Анталии (Турция) приземлился в Москве с предположительно отказавшим двигателем,
сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«Самолет Airbus A-330 выполнял рейс из Анталии. Перед посадкой в «Шереметьево» экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей», — сказал собеседник агентства. По его словам, самолет удалось благополучно посадить. Никто не пострадал.
«Интерфакс» пока не располагает официальной информацией.
Самолет Анталия — Москва приземлился с предположительно отказавшим двигателем, пострадавших нет — источник
Пассажирский Airbus из Анталии (Турция) приземлился в Москве с предположительно отказавшим двигателем,