Самолет Анталия — Москва приземлился с предположительно отказавшим двигателем, пострадавших нет — источник

Пассажирский Airbus из Анталии (Турция) приземлился в Москве с предположительно отказавшим двигателем,

сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Самолет Airbus A-330 выполнял рейс из Анталии. Перед посадкой в «Шереметьево» экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей», — сказал собеседник агентства. По его словам, самолет удалось благополучно посадить. Никто не пострадал.

«Интерфакс» пока не располагает официальной информацией.