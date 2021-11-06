В США провели исследования нового препарата для лечения коронавируса

Для испытания лекарства в таблетках были отобраны более тысячи пациентов с COVID-19, у которых болезнь могла вызвать осложнения. Они проходили курс препарата Paxlovid, разработанного американской компанией Pfizer.

Она же проводила исследование. Оно показало, что в 89% случаев удалось снизить риск госпитализации и летального исхода. Отмечается, что среди участников контрольной группы не было зафиксировано ни одного случая смерти. Компания хочет получить разрешение на экстренное применение своего препарата и уже передала данные исследования в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. По данным агентства Reuters, в Pfizer намерены произвести почти 200 тысяч доз лекарства от коронавируса в капсулах уже до конца этого года, а в следующем году увеличить объемы до 50 миллионов доз.

Ранее британские власти впервые в мире одобрили применение молнупиравира – препарата американской компании Merck в таблетках для смягчения симптомов коронавируса. Британия уже заказала почти полмиллиона курсов препарата, которые должны быть поставлены до конца года.

Британская газета Financial Times выяснила, что Лондон собирается приобрести до четверти миллиона доз лекарства в капсулах от Pfizer. Среди возможных покупателей также указаны Австралия и Южная Корея.