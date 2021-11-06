Съемки фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда» приостановлены из-за травмы актрисы Летишии Райт, которая играет одну из главных ролей. Об этом сообщил американский журнал «Вэрайети» со ссылкой на представителей актрисы. Она планирует вернуться к работе в начале будущего года. По данным журнала, Райт получила травму в конце августа, однако тогда это не повлияло на график съемок сиквела. «Вэрайети» отмечает, что дата премьерного показа останется прежней. Ранее корпорация The Walt Disney Company перенесла премьеру «Черной Пантеры — 2» с 8 июля на 11 ноября будущего года.