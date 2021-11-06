Z Архив новостей новости
5 0 6 26
07:01, 06 ноября 2021

Китай выразил протест из-за доклада Пентагона о «китайской угрозе»

«Военное развитие КНР направлено исключительно на поддержание национального суверенитета и безопасности. <...> Оно не нацелено на какую-либо страну», — заявил официальный представитель китайского Минобороны, чьи слова опубликованы на сайте ведомства. Там назвали сфабрикованным доклад Пентагона о наращивании ядерных сил КНР. В Пекине отмечают, что США в последние годы «ускорили развитие вооруженных сил в ядерной, космической, кибернетической сферах, гиперзвуковых технологиях и других областях».


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

В Минске во Дворце Независимости выставили автомат Калашникова, с которым Лукашенко появился на акции протеста Президента Белоруссии с автоматом в руках показали в эфире государственного ТВ в день самых массовых в истории страны протестов против фальсификации выборов…

5 149 6 15286 31.10
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Начальник Новосибирской школы НКВД — Никанор Барков, направивший в 1937 году курсантов школы на проведение массовых убийств Курсанты, на ряду с кадровыми сотрудниками НКВД, приняли прямое участие в массовых убийствах гражданского населения…

5 80 6 28209 30.10
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Важнейшее событие в жизни Союзного государства Мы считаем важным не диктовать нашим белорусским друзьям, как им жить и строить свою политическую систему, но оказывать им реальную поддержку в том, в чем они сегодня особенно остро нуждаются…

5 69 6 7920 05.11
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Американцы продолжат принуждать Россию «укреплять энергобезопасность Киева» Мысль если и интересная, то только американским стратегам и украинским тактикам. Российский интерес давно уже в другом…

5 69 6 9836 03.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обрыв профессиональных стандартов Заходим на сайт IHS, где, как сообщает Bild, подвязался эксперт Кокшаров. Непосредственно на его страничке крупным леттерингом значится, что за свои экспертизы по телефону он берет по тысяче долларов в час…

5 83 6 11956 01.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Вниманию Би-би-си: где вы, таланты?» Ситуация на Балканах обостряется, фитиль балканской «пороховой бочки Европы» может быть подожжен в любой момент в результате действий косовских экстремистов при попустительстве со стороны их западных покровителей…

5 65 6 11374 03.11
Блоги

Модель Алена Ефремова извинилась за поцелуй с рэпершей Хофманитой у Вечного огня в Москве Предположительно, видео было снято еще в 2018 году…

5 44 6 8057 05.11
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Швабра стала визуальным символом России Обыск, передача, адвокат — это всё вошло в русскую жизнь очень прочно, и это страшно надоело. Можно было бы жить, что-то делать, чем-то наслаждаться. Нет, ничем нельзя! Рот открыл — всё, швабра. Это очень опасно, неприятно…

5 87 6 40350 30.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Это вам не Квартал-95, пан Зеленский. Крым никогда не вернётся на Украину Раскачивание ситуации приведёт к тому, что Россия может ввести жёсткие санкции против Украины и её граждан, перекрыть прокачку газа через Украину, полный запрет на ввоз украинских товаров и визовый режим…

5 186 6 38466 03.11
Блоги

Дмитрий Медведев: Шесть уроков одной пандемии Заместитель председателя Совета безопасности РФ — о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19...

5 144 6 33703 01.11
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Мимо кассы. Сколько собирается копить бюджет-2022 Может, у страны есть задачи поважнее накопления? Например, резко повысить пенсии, МРОТ, стипендии, помощь бедным, расходы на здравоохранение… Деньги-то есть…

5 71 6 36287 30.10
Блоги

Александр Абрамов аналитик, РАНХиГС

Инфляция. Рекорд за все время наблюдений Больше всего выросли цены на овощи, выращиваемые отечественными производителями…

5 187 6 47447 05.11
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Невыученные уроки Главная причина задержки признания российской вакцины в мире — это недоверие к нынешнему российскому государству…

5 69 6 18766 05.11
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обойдетесь лимонадом А что еще-то делать бедному россиянину? Огурцы и помидоры за октябрь подорожали почти в 1,5 раза. За 1 месяц! Зато лимоны подешевели…

5 95 6 25391 04.11
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Дело Рашкина — старт большой атаки Кремля на коммунистов Власти мстят левым силам за уличную активность и рост народной поддержки на выборах…

5 21 6 5743 01.11
Блоги

Лев Пономарёв правозащитник

Сталин, Путин, Гулаг и автомат Калашникова Государство должно объявить награду за любую полезную информацию о массовых пыточных конвейерах, как об особо-тяжком преступлении, подрывающим основы общества и государства…

5 112 6 30005 01.11
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Der Spiegel: 35-летний российский дипломат разбился насмерть, выпав из окна посольства РФ в Берлине Инцидент произошел еще 19-го октября, но известно о нем стало лишь сейчас…

5 30 6 12205
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Наступил в России такой 37-й коммерческий год. Ну понятно, что сейчас дело зубами не ограничивается. Размах совершенно другой. И этот коммерческий террор касается не только людей, которые каким-то способом протестуют…

5 33 6 78923 30.10
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3555356
Вопросы, сомнения, судебные ошибки:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 5683 31.10
Блоги

Михаил Фаворов д.м.н, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc

Больных все больше, а выздоравливает мало Легко вижу надвигающуюся регистрацию 50 000 в день и смертность более 1.500. НО, конечно, если руководство позволит!..

5 109 6 185576 02.11
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Чёрная метка Путина Чёрная метка Путина Это отвратительно, но это нужно знать, чтобы видеть, как Россия докатилась до травли собственных граждан и к чему это рано или поздно приведёт…

5 79 6 103122 01.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9313929
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5073993

Сегодня в эфире