Китай выразил протест из-за доклада Пентагона о «китайской угрозе»

«Военное развитие КНР направлено исключительно на поддержание национального суверенитета и безопасности. <...> Оно не нацелено на какую-либо страну», — заявил официальный представитель китайского Минобороны, чьи слова опубликованы на сайте ведомства. Там назвали сфабрикованным доклад Пентагона о наращивании ядерных сил КНР. В Пекине отмечают, что США в последние годы «ускорили развитие вооруженных сил в ядерной, космической, кибернетической сферах, гиперзвуковых технологиях и других областях».