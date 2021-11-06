Китай выразил протест из-за доклада Пентагона о «китайской угрозе»

«Военное развитие КНР направлено исключительно на поддержание национального суверенитета и безопасности. <...> Оно не нацелено на какую-либо страну», — заявил официальный представитель китайского Минобороны, чьи слова опубликованы на сайте ведомства. Там назвали сфабрикованным доклад Пентагона о наращивании ядерных сил КНР. В Пекине отмечают, что США в последние годы «ускорили развитие вооруженных сил в ядерной, космической, кибернетической сферах, гиперзвуковых технологиях и других областях».
2021-11-06T07:01:08+03:00
2021-11-06T07:07:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2931524-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:01, 06 ноября 2021
Загрузка комментариев...