Полиция установила личности всех напавших на мужчину и ребенка в Новой Москве

Трое из них задержаны, о четвертом есть информация, сообщили в столичном главке МВД. Все подозреваемые являются гражданами России, которые приехали из Оренбурга. Об этом на видео, опубликованном МВД, сообщил один из задержанных. Дело переквалифицировали со статьи хулиганство на покушение на убийство.

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко взял ситуацию под контроль. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что в Москве необходимо увеличивать количество участковых и оперуполномоченных.

Валерий Головченко отметил, что вопрос необходимо рассматривать комплексно и он намерен сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию с количеством участковых.