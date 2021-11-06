Популярная в Бразилии певица Марилия Мендонса погибла в результате крушения небольшого самолета на юго-востоке страны. Об этом сообщила пожарная служба штата Минас-Жерайс, где произошла авиакатастрофа. По данным портала G1, в результате крушения также погибли продюсер 26-летней певицы, ее дядя и двое пилотов. Мендонса направлялась на концерт в город Карантинга. Причины происшествия выясняются. По данным местной энергетической компании, самолет задел кабель распределительной вышки, в результате чего около 30 тысяч человек остались без электричества.

В 2019 году Мендонса стала лауреатом премии Latin Grammy за лучший альбом в жанре сертанежу — это популярное в стране направление музыки, которое часто называют «бразильским кантри». Записи певицы на YouTube имеют сотни миллионов просмотров.