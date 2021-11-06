Испанский специалист Хави назначен главным тренером футбольного клуба «Барселона». Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба команды. В ее Twitter появилась видеозапись от 2015 года, когда Хави провел последний матч за «Барселону». «Добро пожаловать домой», — говорится в подписи. Ожидается, что Хави приедет в столицу Каталонии в эти выходные, а 8 ноября клуб проведет специальную пресс-конференцию с участием испанца. Предыдущий главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был отправлен в отставку после поражения каталонской команды в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1) 27 октября.