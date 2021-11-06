В Еврейской автономной области, где из-за нежелания прививаться уволились 26 медиков, сформируют новые бригады скорой

В городе Облучье Еврейской автономной области, где из-за нежелания прививаться от коронавируса уволились 26 медиков, сформируют новые бригады скорой помощи. Это сделают за счет

перераспределения сотрудников и привлечения новых специалистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Там отметили, что в регион уже направлен представитель Минздрава для разрешения возникшей проблемы и для прямого диалога с участниками ситуации. Несколько дней назад заявление об увольнении написали сотрудники двух бригад скорой помощи, в том числе восемь фельдшеров, пять медсестер и младший медперсонал.