В Саратовской области с 8 ноября введут QR-коды для посещения ряда общественных мест

В Саратовской области с 8 ноября введут цифровые сертификаты о вакцинации или перенесенном ковиде для посещения ряда общественных мест. В частности, QR-коды понадобятся для входа в торговые центры, отели, страховые и микрофинансовые организации, косметические салоны и парекмахерские. Работники отделений почты и сотрудники банков, непосредственно контактирующие с клиентами, также будут допускаться на работу с QR-кодами. С 15 ноября центры «Мои документы» переходят на обслуживание заявителей только по предварительной записи. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале вице-губернатор Роман Бусаргин. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в Саратовской области обстановка по коронавирусу за прошедшую неделю ухудшилась.