Вертолет Ingenuity должен совершить сегодня 15-й полет над поверхностью Марса. Запуск планируется в 23:22 мск, сообщает NASA. Как ожидается, вертолет преодолеет 406 метров за 130 секунд при скорости 5 м/с на высоте около 12 метров. Ingenuity сделает изображения Красной планеты в высоком разрешении с помощью 13-мегапиксельной камеры и передаст их на Землю.

Этот полет станет вторым в условиях низкой плотности воздуха, характерной для летнего сезона на Марсе. Всего же за все время пребывания на Марсе с 18 февраля, когда там совершил успешную посадку марсоход Perseverance, вертолет совершил 14 полетов.