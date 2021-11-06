Причиной госпитализации президента Чехии Милоша Земана был цирроз печени. Ему введен зонд для кормления, сообщило чешское информационное агентство ЧТК со ссылкой на члена консилиума врачей. Как сообщило агентство Рейтер, медики отметили улучшение состояния здоровья Земана, но подчеркнули, что ему лучше оставаться в больнице. Как долго, не уточняется.

77-летний Земан был доставлен в отделение интенсивной терапии Центрального военного госпиталя Праги 10 октября. Причина ранее не разглашалась. В четверг его перевели в обычную палату. Ожидается, что сегодня президент примет в больнице кандидата в премьеры Чехии от победивших на недавних выборах либеральных партий Петра Фиалу и поручит ему сформировать новое правительство. Таким образом, вопрос о временном снятии с Земана полномочий главы государства потеряет актуальность.