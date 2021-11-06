Пожар произошел на территории исправительной колонии № 1 в Мордовии. По данным пресс-службы ФСИН, загорелись отходы производства и кровля здания механического цеха. Открытое горение ликвидировано на площади порядка 1 тыс. кв.м. Погибших и пострадавших нет, говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

В управлении МЧС по республике уточнили «РИА Новости», что пожар произошел на территории колонии, которая расположена в поселке Сосновка Зубово-Полянского района. Загорелась кровля здания склада на площади 900 кв. м и пиломатериалы на площади 300 кв. м.