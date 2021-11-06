Директор ЦРУ Уильям Бернс, по данным CNN, ездил в Москву, чтобы предостеречь Россию по Украине. Как сказал источник телеканала, не приводя подробностей, президент США Джо Байден отправил Бернса предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться выяснить мотивацию России. По данным источников, глава ЦРУ после поездки говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы умерить напряженность между Киевом и Москвой. Как отмечает телеканал, глава американского разведывательного ведомства в ходе своего официального двухдневного визита на этой неделе также выражал обеспокоенность тем, что Россия может использовать экспорт газа в качестве рычага давления на Украину и страны Европы, где к зиме может начаться новый энергетический кризис. Пресс-служба ЦРУ пока не комментировала информацию CNN.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фейковой кампанией публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе.