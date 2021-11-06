Грузинская оппозиция решила изменить место проведения предстоящего сегодня митинга. Он пройдет не в Тбилиси, как планировалось, а у стен тюрьмы в Рустави, где находится бывший президент страны Михаил Саакашвили. Об этом сообщил председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия. Он отметил, что состояние здоровья Саакашвили с каждым днем ухудшается. Протестующие намерены потребовать его госпитализации в гражданскую клинику. В акции, по словам Мелии, примут участие сторонники оппозиции со всех регионов Грузии. Он отметил, что акция будет растущей и круглосуточной. На этой неделе оппозиционные партии уже провели акции протеста в городах Батуми, Зугдиди и Кутаиси.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, когда он вернулся на родину перед выборами. Его поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен несколько лет назад. В тюрьме политик объявил голодовку.