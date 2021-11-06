На западе Грузии полицейский расстрелял своего коллегу прямо в здании отделения полиции. Пострадавший получил 14 огнестрельных ранений и скончался на месте. Как сообщают грузинские СМИ, убийство произошло в селе Чаладиди Хобского муниципалитета. По словам очевидцев, перед стрельбой между полицейскими возникла ссора. Местные жители рассказали, что оба были соседями и вместе работали в одном отделении. В прокуратуре Грузии сообщили, что возбуждено дело по статье «умышленное убийство».