Президент Украины призвал генсека Совета Европы помочь с освобождением удерживаемых в Донбассе украинских граждан

Президент Украины Владимир Зеленский призвал генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич помочь с освобождением удерживаемых в Донбассе украинских граждан. По данным президентского офиса, на встрече в Киеве Зеленский также акцентировал внимание на том, что украинская сторона ожидает первого доклада генсека относительно ситуации с правами человека в Крыму.

Накануне в МИД Украины сообщили, что Мария Пейчинович-Бурич посетила границу с Крымом. По данным ведомства, полученная генсеком в ходе поездки информация будет способствовать подготовке отчета о ситуации с правами человека на полуострове.