Полиция задержала троих участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве. Также есть информация о четвертом подозреваемом. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали четверо выходцев с Кавказа. Позже столичный главк МВД заявил, что подозреваемые — граждане России, приехавшие из Оренбурга.

Инцидент произошел вечером 4 ноября. Сначала дело завели по статье о хулиганстве, затем переквалифицировали на более тяжкую — покушение на убийство. Как сообщала столичная прокуратура, со слов потерпевшего, один из злоумышленников ударил его четырехлетнего сына по лицу, а у другого нападавшего был предмет, похожий на нож.