Россиянин Марк Петровский выиграл золото чемпионата мира по боксу в весовой категории свыше 92 кг

Федерация бокса Армении подала протест на результат финального поединка чемпионата мира между армянским спортсменом Давитом Челояном и россиянином Марком Петровским. Об этом сообщает ТАСС. Накануне Петровский победил Челояна раздельным решением судей со счетом 4:1 и стал чемпионом мира в весовой категории свыше 92 кг.

Петровскому 22 года, он является чемпионом России и серебряным призером командного кубка страны. Чемпионат мира завершится сегодня в Белграде.