Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал университетам проводить обучение в смешанном формате. С 8 ноября студенты с иммунитетом против коронавируса или отрицательным тестом должны иметь возможность очно присутствовать на занятиях. Письмо совета опубликовал в Facebook ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. Кроме того, на заседании, которое прошло 3 ноября, руководителям вузов порекомендовали ускорить процесс «по убеждению студентов в скорейшей вакцинации для достижения коллективного иммунитета», а также обменяться практиками по организации обучения в условиях высоких рисков заражения COVID-19.
2021-11-06T02:09:24+03:00
2021-11-06T02:09:24+03:00
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02:09, 06 ноября 2021
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