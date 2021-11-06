Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал университетам проводить обучение в смешанном формате. С 8 ноября студенты с иммунитетом против коронавируса или отрицательным тестом должны иметь возможность очно присутствовать на занятиях. Письмо совета опубликовал в Facebook ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. Кроме того, на заседании, которое прошло 3 ноября, руководителям вузов порекомендовали ускорить процесс «по убеждению студентов в скорейшей вакцинации для достижения коллективного иммунитета», а также обменяться практиками по организации обучения в условиях высоких рисков заражения COVID-19.