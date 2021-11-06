«Политико»:Вашингтон рассмотрит условия, при которых США могут взять обязательство не применять ядерное оружие первыми

Вашингтон рассмотрит условия, при которых Соединенные Штаты могут взять обязательство не применять ядерное оружие первыми. Об этом сообщила газета «Политико» со ссылкой на источники в Белом доме. Команда по национальной безопасности президента Джо Байдена также изучит возможность объявить, что «единственной целью» ядерного арсенала США является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ на обычные военные действия или другое стратегическое нападение, например, кибератаку. Пентагон, как пишет издание, выступает против этих возможностей в связи с предполагаемым «наращиванием вооружений Россией и Китаем».
2021-11-06T02:08:42+03:00
2021-11-06T02:08:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 06 ноября 2021
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