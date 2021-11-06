У России и США есть шанс договориться о выдаче виз россиянам в американском посольстве в Москве. Такое мнение высказал в эфире канала RTVI советник-посланник российского посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев. По его словам, Россия готова искать компромиссы с США, но и Вашингтон должен учитывать точку зрения Москвы. Дипломат не исключил, что Москва может пойти на «прагматичный компромисс» и разрешить американскому посольству вновь нанимать на работу российских граждан. «Все варианты на столе переговоров», — сказал Кошелев, отметив, что российские дипломаты еженедельно проводят консультации с представителями Госдепартамента США. Советник-посланник посольства добавил, что представители российского МИДа и Госдепа в ближайшее время проведут «консультации по двухсторонним раздражителям». На встрече в том числе будут обсуждаться вопросы консульского обеспечения.