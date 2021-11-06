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01:09, 06 ноября 2021

С американской атомной подводной лодки уволили капитана и еще двух старших офицеров из-за аварии в Южно-Китайском море

С американской атомной подводной лодки уволили капитана и еще двух старших офицеров из-за аварии в Южно-Китайском море. Командование приняло такое решение после расследования инцидента, который произошел в начале октября. Сначала было неясно, с чем именно столкнулась субмарина. На прошлой неделе было объявлено, что это была подводная гора, не отмеченная на карте. По словам представителей военно-морского флота США, экипаж мог предотвратить столкновение.
В результате происшествия 15 моряков получили незначительные ранения. Подводная лодка была вынуждена подняться на поверхность и неделю плыть до ближайшей американской базы на острове Гуам в Тихом океане. В настоящий момент специалисты проводят тщательный осмотр субмарины, после чего она отправится на ремонт в штат Вашингтон.


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