Власти 11 американских штатов подали в суд на администрацию президента США Джо Байдена из-за обязательной вакцинации. Они считают это требование противоречащим Конституции страны и требуют его отменить, сообщается на сайте генпрокурора штата Миссури Эрика Шмитта. Он назвал администрацию Байдена «бюрократическими тиранами, которые просто хотят власти и контроля», отметив, что «федеральное правительство не должно заставлять частных работодателей требовать от своих сотрудников вакцинации или оплачивать еженедельные проверки этих сотрудников».

На этой неделе Управление по охране труда США обязало компании со штатом более 100 человек провести вакцинацию своих сотрудников до 4 января или требовать от непривитых предоставлять отрицательный тест на коронавирус хотя бы раз в неделю.