Свыше 120 человек пострадали в результате столкновений в Багдаде. Погибших нет, передает новостной портал «Шафак ньюс» со ссылкой на официальное заявление Минздрава Ирака. Ранее ряд местных СМИ сообщал, что в результате стычек погибли по меньшей мере два человека и десятки были ранены. Между тем, как информирует ведомство, в числе пострадавших менее 30 гражданских, остальные — сотрудники силовых структур и военнослужащие. В министерстве также отрицают наличие у кого-либо из них огнестрельных ранений.

Ожесточенные столкновения вспыхнули днем в центре столицы Ирака между силами безопасности и протестующими против результатов парламентских выборов в стране. На улицы Багдада вышли сторонники партий, сотрудничающих с проиранскими шиитскими формированиями. Месяц назад они проиграли выборы и лишились большинства мест в иракском парламенте. Протестующие считают, что результаты голосования были сфальсифицированы.