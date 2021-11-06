Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве переквалифицируют на более тяжкую статью — покушение на убийство. Изначально оно было возбуждено по статье о хулиганстве. Решение связано с комментариями потерпевшего о том, что у одного из нападавших был при себе нож. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Там отмечается, что «нападавшие не только подвергли избиению мужчину, но своими действиями создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил «принять меры по оказанию психологической помощи ребенку, который стал свидетелем избиения, а также установить, не причинены ли ему повреждения нападавшими», — добавили в СК. Кроме того, подозреваемых проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу на время расследования.