Инаугурация президента пройдёт сегодня в Узбекистане

В должность вступает уже действующий глава государства.

Избранный президент Шавкат Мирзиёев должен принести сегодня присягу. Как сообщало агентство «Интерфакс», он ппроизнесёт клятву, положив руку одновременно на Конституцию республики и на Коран. Затем главе государства должны будут вручить собственный знак и флаг президента. Церемония пройдёт в ходе совместного заседания Законодательной палаты и Сената Узбекистана.

Мирзиёев руководит страной с 2016-ого года. Он вступил в должность после смерти первого президента республики Ислама Каримова, который возглавлял Узбекистан с момента обретения независимости.

Как отмечала британская медиакомпания «Би-Би-Си», приход Мирзиёева к власти привел к либерализации политической жизни в стране — снизилось давление на СМИ и, например, была разрешена свободная конвертация иностранной валюты. Также буквально вчера он уволил министра информационных технологий, после того, как это ведомство ограничило работу ряда социальных сетей и мессенджеров на территории страны.

На минувших выборах Мирзиёев получил более восьмидесяти процентов голосов. Этот результат президент Узбекистана назвал признаком поддержки его реформ населением.