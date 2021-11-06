Масштабная акция с призывом к мировым лидерам активнее бороться с глобальным потеплением пройдёт сегодня в Глазго

Там проходит конференция ООН, посвящённая этому вопросу.

В центре Глазго сегодня проведут марш. Организаторы рассчитывают, что на него выйдут десятки тысяч людей. Вдохновителем массовых протестов в крупнейшем городе Шотландии, где встречаются лидеры стран ООН по вопросу климата, стала экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг. Местных жителей она призвала выйти на улицу и оказать давление на политиков для принятия ими экстренных мер по борьбе с глобальным потеплением. Тунберг потребовала от лидеров ведущих стран мира перестать по её выражению «чесать языками» и начать действовать. Протесты в Глазго начались накануне. В них участвовали по разным оценкам от нескольких тысяч до десяти тысяч человек. В основном молодые активисты, многие школьники. Участники несли лозунги в защиту нашей планеты и требовали от лидеров стран не допустить глобального изменения климата. Марш за климатическую справедливость сегодня также пройдёт в столице Южной Корее Сеуле, сообщает Рейтер.

Владимир Путин на недавнем саммите большой двадцатки в Риме объявил, что глобальное потепление наносит России страшный урон. По словам президента России среднегодовая температура в стране растет быстрее общемировой – больше чем в два с половиной раза.