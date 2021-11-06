В Минске десять заключенных колонии на улице Окрестина объявили голодовку из-за издевательств

В одну двухместную камеру посадили сразу десять женщин. Они жалуются, что там уже появились вши, после того, как к ним подселили бездомных. Средства личной гигиены могут не выдавать в течение нескольких дней, а те, которые оставляют уже отбывшие наказание сокамерницы, изымают. Среди них зубные щетки, мыло, полотенца. Вместо туалетной бумаги надзиратели предлагают использовать собственную одежду. Забирают даже лекарства, выданные фельдшером. Как сообщает правозащитный центр «Весна», так заключенных наказывают за жалобы. Администрация колонии угрожала специально понизить температуру в камерах до 7 градусов тепла, чтобы отбить желание рассказывать о происходящем после освобождения. При этом теплых вещей у женщин нет. Как сообщает издание «Медиазона*», все эти меры применяются только к одной камере. В ней содержится представительница польского телеканала «Белсат» в Белоруссии Ирина Славникова, арестованная на 15 суток по обвинению в распространении экстремистских материалов. Объявившие голодовку требуют регулярно водить их в душ и на прогулки, вернуть изъятые средства личной гигиены и выключать на ночь свет.

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