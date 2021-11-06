Der Spiegel: 35-летний российский дипломат разбился насмерть, выпав из окна посольства РФ в Берлине

Инцидент произошел еще 19-го октября, но известно о нем стало лишь сейчас.

Директор отдела расследований международной группы Bellingcat* Христо Грозев сказал нам, что погибший дипломат, скорее всего, был сотрудником ФСБ.

Интернет-издание The Insider* пишет, что погибший дипломат был переведен из Вены в Берлин незадолго до того, как там убили бывшего командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили.

Российская сторона не дала разрешения немецким властям на вскрытие тела погибшего дипломата. Его передали российскому посольству и на следующий день вывезли в Россию.

* Bellingcat - СМИ, признанное иностранным агентом. The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом.