Der Spiegel: 35-летний российский дипломат разбился насмерть, выпав из окна посольства РФ в Берлине

Инцидент произошел еще 19-го октября, но известно о нем стало лишь сейчас.
Директор отдела расследований международной группы Bellingcat* Христо Грозев сказал нам, что погибший дипломат, скорее всего, был сотрудником ФСБ.
Интернет-издание The Insider* пишет, что погибший дипломат был переведен из Вены в Берлин незадолго до того, как там убили бывшего командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили.
Российская сторона не дала разрешения немецким властям на вскрытие тела погибшего дипломата. Его передали российскому посольству и на следующий день вывезли в Россию.